Die europäischen Börsen haben am Dienstagvormittag auf dem erreichten hohen Niveau nicht weiter zugelegt.Paris/London - Die europäischen Börsen haben am Dienstagvormittag auf dem erreichten hohen Niveau nicht weiter zugelegt. Nachdem der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Montag im Verlauf einen Höchststand seit 2008 erreicht hatte, gab er nun leicht nach. Auch die grösseren Länderbörsen lagen im Minus. Sie orientierten sich damit an den US-Börsen, die nach der Rekordjagd in den Vorwochen am Montag...

Den vollständigen Artikel lesen ...