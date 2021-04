Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank blickt auf eine aktivere Handelsperiode zurück als in der Vorwoche. Das Gesamtvolumen und die Anzahl der Abschlüsse legten zu. Und viele KMUs sorgten für Neuigkeiten. So stiegen die Umsätze von 0,7 Millionen auf 1,2 Millionen Franken und die Anzahl der Abschlüsse von 67 auf 80. Der ZKB […]Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank blickt auf eine aktivere Handelsperiode zurück als in der Vorwoche. Das Gesamtvolumen und die Anzahl der Abschlüsse legten zu. Und viele KMUs sorgten für Neuigkeiten. So stiegen die Umsätze von 0,7 Millionen auf 1,2 Millionen Franken und die Anzahl der Abschlüsse von 67 auf 80. Der ZKB eKMU-X Index schloss derweil um 0...

