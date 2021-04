Laut dem Global Energy Review 2021 der IEA steigen die weltweiten energiebezogenen Kohlendioxidemissionen im Jahr 2021 um 1,5 Milliarden Tonnen, was auf einen starken Anstieg der Nachfrage nach Kohle bei der Stromerzeugung zurückzuführen ist. Die weltweiten energiebezogenen Kohlendioxidemissionen steigen im Jahr 2021 um 1,5 Milliarden Tonnen an. Das ist der zweitgrößte Anstieg in der Geschichte und macht den größten Teil des Rückgangs des letzten Jahres aufgrund der Covid-19-Pandemie rückgängig ...

