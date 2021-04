Sean Markowicz (Schroders): Welche Aktiensektoren können einer höheren Inflation die Stirn bieten?

07.04.2021 - Die Befürchtung, dass fiskalpolitische Anreize und hohe Staatsausgaben auch nach der Pandemie zu einem Inflationsanstieg führen könnten, ließ in den letzten Wochen die Anleiherenditen stark steigen und sorgte an den Aktienmärkten für Verunsicherung.

Die fünfjährigen Inflationserwartungen, gemessen an der Renditedifferenz zwischen nominalen und inflationsgeschützten US-Staatsanleihen, haben sich von ihren Tiefs in der Pandemie deutlich erholt und liegen nun bei 2,5 % - dem höchsten Stand seit 2008.

Eine moderate Inflation ist im Allgemeinen gut für Aktien, da sie in der Regel mit einem positiven Wirtschaftswachstum und steigenden Unternehmensgewinnen einhergeht.

Wenn die Wirtschaft überhitzt und die Inflation zu stark ansteigt, kann es für die Anleger am Aktienmarkt jedoch schnell ungemütlich werden. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Aktien die Inflation in 90 % der Fälle übertroffen haben, wenn die Inflation niedrig (im Durchschnitt unter 3 %) und steigend war - und genau an diesem Punkt sind wir heute ...

Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von dem Autor und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders oder anderen Marktteilnehmern ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. Diese können sich ändern.