Der DXY beschleunigt seinen Abwärtstrend bis in den Bereich unter 91,00 - Ein tieferer Pullback sollte eine Bewegung zur 90,00 ermöglichen - Der DXY verlor weiter an Boden und er fiel am Dienstag bis in den Bereich der 90,85/80 zurück, wo sich bisher eine gewisse Unterstützung abzuzeichnen scheint. Die Fortsetzung des Verkaufsdrucks kann einen ernsthafteren ...

