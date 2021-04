In Andalusien soll das hochautomatisierte Werk in den kommenden zwei Jahren entstehen, in dem der komplette Produktion von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen geplant ist. Die Freiburger Forscher sind an der Planung und technischen Beratung beteiligt. Zudem engagieren sie sich bei der gemeinsamen Entwicklung einer fortschrittlichen Zelltechnologie.Die Solarindustrie in Europa ist mittlerweile klein, doch einige große Projekte sind im Kommen. Nun veröffentlichte das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, dass es den Aufbau einer integrierten Photovoltaik-Produktion mit fünf Gigawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...