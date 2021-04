Nach einer vergangenen Saison, die von der Pandemie und mildem Wetter gekennzeichnet war, gibt es viele Hoffnungen, die auf diese Ernte gesetzt werden, die mit der Ankunft der ersten Kirschen in den Betrieben der Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte am 14. April begann und knapp eine Woche eher als in den zwei Vorsaisons. Foto © Valle del Jerte Die ersten Mengen sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...