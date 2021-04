"Die Mobilität und die Sehnsucht nach Reisen sind und bleiben ein Grundbedürfnis, das uns Menschen beglückt. Das haben wir in früheren Krisen schon gesehen und sehen es auch jetzt."Von Jonathan Spirig Frau Diermeier, am 1. Januar 2021 haben Sie die Leitung der IST, Höhere Fachschule für Tourismus mit Sitz in Zürich und Lausanne übernommen. Was reizt Sie an der Aufgabe am meisten? Bei jungen, motivierten Menschen die Leidenschaft für unsere Branche zu wecken und sie in die Faszination des Tourismus einzuführen, das ist für mich eine spannende...

Den vollständigen Artikel lesen ...