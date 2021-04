Wiesbaden - Die Beiträge in der privaten Krankenversicherung sind zuletzt deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich im März 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Die Beiträge können das ganze Jahr über angepasst werden, meist erfolgt eine Beitragserhöhung aber zu Jahresbeginn. Allerdings fielen die Anpassungen dieses Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie deutlicher aus als in den beiden Vorjahren: Die Beiträge für die private Krankenversicherung stiegen im Januar 2021 um 4,9 Prozent gegenüber dem Dezember 2020. Der Anstieg um den Jahreswechsel in den Vorjahren betrug von Dezember 2019 auf Januar 2020 dagegen 2,6 Prozent und von Dezember 2018 auf Januar 2019 lediglich 1,7 Prozent. Die längerfristige Betrachtung zeigt ebenfalls einen deutlichen Anstieg: Die Krankenversicherungsbeiträge erhöhten sich von Januar 2015 bis März 2021 überdurchschnittlich um 24,7 Prozent.



Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die Verbraucherpreise insgesamt um 9,1 Prozent. Im Jahr 2019 waren rund 8,8 Millionen Personen (11,2 Prozent der Bevölkerung) privat krankenversichert.

