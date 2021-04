Nach Zahlen rutschte der 1&1 Drillisch-Kurs ISIN: DE0005545503 massiv ab und jetzt hat die Aktie im Bereich um 23,00 Euro wohl endlich einen Boden gefunden haben. Vom Tagestief, dass am 14. April bei 22,36 Euro notiert wurde, hat 1&1 Drillisch bereits wieder schöne Gewinne gemacht und im Tagesverlauf am letzten Freitag konnte man bereits Kurse von 23,78 Euro sehen. Wir sehen also einen kleinen Aufwärtstrend und wenn es keinen größeren Einbruch an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...