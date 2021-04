Berlin - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Einigung der EU auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 begrüßt. "Der Weg ist frei für ein ambitioniertes europäisches Klimagesetz", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch.



"Wir haben mit klaren langfristigen Zielsetzungen jetzt die einmalige Chance, Klimaschutz und Wirtschaft gemeinsam voranzubringen und zu versöhnen." Man könne mit "Investitionen in Innovationen und neue saubere Technologien" Arbeitsplätze sichern und neue schaffen, fügte er hinzu. Die Verhandlungsführer von EU-Parlament und EU-Rat hatten die Einigung am frühen Mittwochmorgen verkündet. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden.



Bis 2050 soll Klimaneutralität erreicht werden.

