Der Leitindex SMI erholt sich damit teilweise von den deutlichen Verlusten vom Vortag, als er um mehr als 1 Prozent nachgegeben hatte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar im Plus eröffnet. Der Leitindex SMI erholt sich damit teilweise von den deutlichen Verlusten vom Vortag, als er um mehr als 1 Prozent nachgegeben hatte. Börsianer sprechen von einem Stabilisierungsversuch. Der Börsentag steht zudem ganz im Zeichen der Berichtsaison. So hat das Schwergewicht Roche Umsatzzahlen vorgelegt, die gut ankommen.

