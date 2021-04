Der 9,2-Megawatt-Solarpark im mittelfränkischen Theilenhofen soll Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Energiekontor will im zweiten Halbjahr 2021 den Bau von Photovoltaik-Projekten mit insgesamt mindestens 170 Megawatt starten.Die Bremer Energiekontor AG hat den Solarpark Theilenhofen, gelegen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen rund 40 km südlich von Nürnberg, an die 7C Solarparken AG aus Bayreuth verkauft. Die Anlage mit einer Gesamtleistung von rund 9,2 Megawatt soll im vierten Quartal des laufenden Jahres in Betrieb genommen werden. Der Solarpark Theilenhofen hatte erfolgreich ...

