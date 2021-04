FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 310 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 940 (825) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 230 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 365 (350) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE TARGET TO 165 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 520 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5450 (4880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1400 (1000) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 850 (770) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2020 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1040 (1000) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 400 (410) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 290 (306,77) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HAYS PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 500 (360) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4750 (4100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK STARTS BP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 313 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS SHELL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1937 PENCE - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2680) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1270 (1070) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 1380 (1240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1080 (1040) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 150 (120) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 98 (920) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4200 (3600) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 475 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LANCASHIRE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 750 (900) PENCE - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (6500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 94 (93) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de