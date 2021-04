Ab Juni wird das neue Solarmodul in Deutschland verfügbar sein. Der Photovoltaik-Hersteller gewährt eine Leistungsgarantie von mindestens 85,28 Prozent am Ende des 25. Jahres.Die Winaico Deutschland GmbH hat ein neues Solarmodul für private und gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen angekündigt. Das Full-Black-Modul bestehe aus 120 monokristallinen Solarzellen und werde eine Leistung von 370 Watt haben, teilte die deutsche Tochtergesellschaft des taiwanesischen Photovoltaik-Herstellers Win Win Precision Technology Co., Ltd. am Mittwoch mit. Ab Juni sei das neue Solarmodul mit einem Wirkungsgrad ...

