Der Photovoltaik-Experte Giuseppe Farinato wird Business Development Manager Italy beim PI Berlin. Das Unternehmen will für den erwarteten Photovoltaik-Boom in Italien vor Ort präsent sein. Das PI Berlin ist ab sofort mit dem Photovoltaik-Experten Giuseppe Farinato in Italien vertreten. Hintergrund ist, dass das Beratungsunternehmen dort mit einem zweiten Photovoltaik-Boom rechnet. Als Business Development Manager ist Farinato vor Ort der Ansprechpartner für Services des PI Berlin rund um die Planung, ...

