Die Winaico Deutschland GmbH erweitert die WST-MGL Gemini Photovoltaik-Modulserie um ein Full-Black-Modul mit veränderten Modulmaßen. Es beruht auf einem 9-Busbar-Halbzellen-Design kombiniert mit reflektierenden Drähten. Die Winaico Deutschland GmbH, Tochterunternehmen von Taiwans größtem Photovoltaik-Modulhersteller Win Win Precision Technology Co., Ltd., kündigt ein neues Full-Black-Photovoltaik-Modul mit 370 Watt an und verändert gleichzeitig die Modulmaße. Die neue WST-MGL Gemini Serie besteht ...

