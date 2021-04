2023 soll das Werk in Betrieb gehen. Die jährliche Jahreskapazität soll zunächst bei 20.000 Tonnen jährlich liegen, doch ein Ausbau auf 100.000 Tonnen ist am Standort im Chemiepark möglich.Einen Kaufvertrag für eine Grundstück auf dem Gelände des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen haben die AMG Lithium GmbH und Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH geschlossen. AMG Lithium werde dort eine Produktionsanlage für Lithiumhydroxid in Batteriequalität errichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Sie solle zunächst eine Jahreskapazität von 20.000 Tonnen haben und 2023 in Betrieb gehen. "Die Grundstücksgröße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...