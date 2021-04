Das Angebotsvolumen des schwedischen Pharmazulieferers liegt bei rund 664 bis 779 Millionen Franken.Zürich - PolyPeptide bricht das Eis: Voraussichtlich am 29. April wird der Pharmazulieferer zum ersten Neuzugang an der Schweizer Börse seit zehn Monaten. Im Zuge der Transaktion stösst der Milliardär Frederik Paulsen einen Teil seiner Aktien ab. Über die Ausgabe von neuen Anteilen sollen der Firma brutto 200 Millionen Franken zufliessen. PolyPeptide platziert die Aktien in einer Spanne von 57 bis...

