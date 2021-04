Der Gouverneur der Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, wird um 17 Uhr in einer Pressekonferenz seine Kommentare zu den politischen Aussichten abgeben. Zu Beginn des Tages beließ die BoC ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,25%. Zusätzlich kündigte die Bank an, dass sie die wöchentlichen Nettokäufe von kanadischen Staatsanleihen auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...