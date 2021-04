Vor allem die schwergewichtigen Roche-Papiere gewannen nach Quartalszahlen deutlich an Wert und waren dem Markt eine grosse Stütze.Zürich - Angeführt von Roche hat der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte deutlich fester geschlossen und die happigen Vortagesverluste teilweise vergessen gemacht. Eine festere US-Eröffnung stützte die Dividendenpapiere am Nachmittag zusätzlich. Vor allem die schwergewichtigen Roche-Papiere gewannen nach Quartalszahlen deutlich an Wert und waren dem Markt eine grosse Stütze.

Den vollständigen Artikel lesen ...