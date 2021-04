2020 war ein herausforderndes Jahr für jeden und in vielen Bereichen und die Welt war gezwungen, ihre Verbrauchergewohnheiten und ihren Lebensstil zu verändern. Dennoch sieht Augura, der führende Bananenverband in Kolumbien, große Herausforderungen für 2021, was dazu beitragen wird, Entwicklung in dem Land und Koordination zwischen landwirtschaftlichen Akteuren zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...