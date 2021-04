Raul Calleja, der Direktor der Fruit Attraction, sagte, dass die Anmeldungen für die Teilnahme als ein Aussteller an der nächsten Ausgabe der Messe, die in Person, vom 5.-7. Oktober stattfinden wird, mit gutem Tempo laufen. Die Anmeldefrist begann am 17. März und wird bis 28. April laufen, wo die Frist für die Beantragung erstrangiger Behandlung enden wird. Er sagte, sie...

Den vollständigen Artikel lesen ...