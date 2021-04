Das Messtechnikunternehmen hat zum Jahresauftakt den Umsatz um 33 Prozent auf 122,7 Millionen Dollar gesteigert.Bad Ragaz - Inficon hat im ersten Quartal 2021 den deutlichen Wachstumstrend von Ende 2020 fortgesetzt. Das Messtechnikunternehmen rechnet mit einer positiven Entwicklung der Zielmärkte und hebt die Guidance für das laufende Jahr an. Der Umsatz stieg im Berichtsquartal um 33 Prozent auf 122,7 Millionen Dollar, wie das in der Ostschweiz domizilierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

