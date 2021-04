Das Biotech-Unternehmen hat zum Jahresauftakt zahlreiche Fortschritte in seiner Forschungs- und Entwicklungspipeline erzielt.Allschwil - Das Biotech-Unternehmen Idorsia hat im ersten Quartal 2021 zahlreiche Fortschritte in seiner Forschungs- und Entwicklungspipeline erzielt. Da das Unternehmen noch kein Produkt auf dem Markt hat, sind vor allem die Ausgaben wichtig und diese lagen in den ersten drei Monaten mit 129 Millionen Franken leicht unter den Erwartungen. Die Einnahmen in Höhe von 7 Millionen Franken ergaben sich...

