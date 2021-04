Die Transformation des Immobilienfonds «Procimmo Swiss Commercial Fund» in eine Investorenklasse einer neuen SICAV erfolgte per 21. April 2021 nach Zustimmung durch die FINMA.Zürich - Die Transformation des Immobilienfonds «Procimmo Swiss Commercial Fund» (Börsenkürzel: PSCF) in eine Investorenklasse einer neuen SICAV erfolgte per 21. April 2021 nach Zustimmung durch die FINMA. Wie bereits angekündigt trägt die SICAV fortan den Namen «Procimmo Real Estate SICAV» mit der Investorenklasse «Swiss Commercial Fund» (kompletter Name: «Procimmo Real Estate SICAV - Swiss...

Den vollständigen Artikel lesen ...