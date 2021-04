Die Stadtvertretung hat den Aufstellungsbeschluss mehrheitlich gebilligt. Nun kann die Bauleitplanung für das bislang größte geplante Photovoltaik-Kraftwerk in Deutschland beginnen.Es könnte der bislang größte Solarpark in Deutschland werden. Am Mittwoch billigte die Stadtvertretung von Anklam mehrheitlich einen Aufstellungsbeschluss für ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 300 Megawatt. Dies teilte das bayerische Photovoltaik-Unternehmen Anumar mit, das den Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern bauen will. Nach dem positiven Aufstellungsbeschluss beginne nun die Bauleitplanung und damit die ausführliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...