- RPT/JPMORGAN STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 29 EUR



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4810 (4340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SIGMA CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1180 (990) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 7200 (7000) P. - 'OUTPERF.' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 28 (21) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 333 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 166 (157) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 38 (21) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7610 (7780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SYNTHOMER TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 540 (500) PENCE - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5425 (5600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2520 (2460) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 845 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 230 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 520 (495) PENCE - 'NEUTRAL'



