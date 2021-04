Brecht übernimmt diese Funktion parallel zu seiner bestehenden Führungsposition als Sales Leader Philips Personal Health DACH.Horgen - Der Gesundheitskonzern Philips gibt einen Wechsel in der Geschäftsleitung in der Schweiz bekannt. Per 1. Mai 2021 wird Rico Brecht (46) neuer Geschäftsführer der Philips AG Schweiz. Er folgt auf Dr. Suk-Woo Ha, der sich entschieden hat, seine Karriere ausserhalb von Philips weiterzuführen. Rico Brecht übernimmt diese Funktion parallel zu seiner bestehenden Führungsposition als Sales...

Den vollständigen Artikel lesen ...