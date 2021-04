Frost verursachte in der Woche vom 5. bis 9. April 2021, europaweit starke Schäden an Wein- und Obstkulturen. In der Schweiz sind vor allem die Regionen Genfersee-Wallis, Nordwestschweiz, Zürich, Zentral-, Nordost- und Ostschweiz betroffen. Die Schweizer Hagel Versicherung erhielt über 100 Schadenmeldungen mit einer betroffenen Versicherungssumme von 14 Millionen Franken....

Den vollständigen Artikel lesen ...