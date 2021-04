Neu können sich Nutzer von Homegate dank der direkt in die Plattform integrierten Tools von MoneyPark durch ein Zertifikat bestätigen lassen, dass die Immobilie in ihrer finanziellen Tragbarkeit liegt.Zürich - Die Immobilienplattform Homegate und der Spezialist für Hypotheken und Immobilien MoneyPark gehen gemeinsame Wege. Neu können sich Nutzer von Homegate dank der direkt in die Plattform integrierten Tools von MoneyPark durch ein Zertifikat bestätigen lassen, dass die Immobilie in ihrer finanziellen Tragbarkeit liegt. Des Weiteren wird ihnen durch die Berechnung eines personalisierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...