Der Baustoffkonzern rechnet mit einer Beschleunigung des Wachstums und hebt seinen Ausblick für das laufende Jahr an.Jona - LafargeHolcim ist so gut wie noch nie in ein neues Jahr gestartet. Im ersten Quartal 2021 wurde der Umsatz gesteigert und der Betriebsgewinn verdoppelt. Der Baustoffkonzern rechnet mit einer Beschleunigung des Wachstums und hebt seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 5,36 Milliarden Franken, wie LafargeHolcim am Freitag...

Den vollständigen Artikel lesen ...