Mit dem AC ELWA-E von my-PV bietet Solare Datensysteme einen neuen Heizstab an, mit dem das Energiemanagementsystem Solar-Log Photovoltaik-Überschussstrom in Wärme umwandeln kann. In Sachen intelligentes Heizen mit Photovoltaik hat sich Solare Datensysteme GmbH einen weiteren starken Partner in das Solar-Log Produktportfolio geholt. Das Unternehmen vertreibt den Heizstab der Firma my-PV, einem zertifiziertem High-Tech Unternehmen aus Österreich. Mit der Kombination von Solar-Log und dem AC ELWA-E ...

Den vollständigen Artikel lesen ...