Der Beitrag erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung stieg auf 18,3 Terawattstunden und damit auf einen Anteil von 41,1 Prozent - zehn Prozentpunkte mehr als noch 2019. Die stärkste erneuerbare Energie im Stromsektor war 2020 erneut die Photovoltaik. Und auch im Wärme- und im Verkehrssektor nahm in dem Bundesland der Erneuerbaren-Anteil zu.In Baden-Württemberg hat die fossile Energieerzeugung 2020 weiter an Bedeutung verloren. Das zeigen erste Zahlen des Bundeslandes zum Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch, die das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ...

