Das in der Polymerverarbeitung tätige Unternehmen erzielte 2020 mit über 1000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 135 Millionen Franken.Zürich - Das Industrieunternehmen Oerlikon expandiert im Bereich Polymerverarbeitung. So soll das italienische Unternehmen INglass übernommen werden, ein Hersteller von Polymer-Heisskanalsystemen. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden, teilte Oerlikon am Freitag mit. Die Technologie von INglass sei eine ideale Ergänzung zu den bereits vorhandenen Kompetenzen im Bereich Polymer...

