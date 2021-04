In einem Offenen Brief haben 30 Photovoltaik-Unternehmen einen Rechtsrahmen dafür gefordert. Für die Windparks ist die Verteilung der Gewerbesteuer-Einnahmen neu geregelt worden, Standortgemeinden von Solarparks gehen dagegen oft noch leer aus.In einem Offenen Brief an die Politik haben sich mehr als 30 Unternehmen, überwiegend EPC-Unternehmen und Projektierer, für eine kommunale Beteiligung an Photovoltaik-Freiflächenanlagen stark gemacht. "Aus Sicht der unterzeichnenden Unternehmen bieten Photovoltaik-Freiflächenanlagen neben den ökologischen Vorteilen für Kommunen und ländliche Regionen auch ...

