Als Grund für die jüngste Marktschwäche wurden Pläne der US-Regierung zu einer deutlichen Anhebung der Kapitalertragsteuer für Reiche genannt.New York - Der Markt für Kryptowährungen ist am Freitag unter erheblichen Druck geraten. Teilweise lagen die Kursverluste zum Vortag im zweistelligen Prozentbereich. Der Bitcoin als marktstärkste Kryptowährung verlor zeitweise mehr als zehn Prozent an Wert und fiel unter die Marke von 50'000 US-Dollar. Noch härter traf es andere Digitalwerte, die in den Wochen zuvor deutlich Boden gutgemacht...

