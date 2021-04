"Die Würfel sind gefallen" sprach der Kanzlerkandidaten-Kandidat Markus Söder am Dienstag und machte mit diesen Worten den Weg für seinen Widersacher Armin Laschet frei. Der muss nun wiederum im Kampf ums Kanzleramt gegen Annalena Baerbock und Olaf Scholz in den Ring. Damit wird diese Bundestagswahl voraussichtlich vor allem eins: richtig spannend! Denn das Rennen ist, nachdem der in Umfragen hochgehandelte bayerische Ministerpräsident nicht zum Zuge kam, wieder völlig offen. Das gilt in gewisser Weise auch für die jeweiligen Wirtschaftsprogramme. Dass die Grünen dabei den Fokus auf klimapolitische Aspekte legen dürften, wird allgemein erwartet. Womit hingegen die SPD und die Union das Land en detail konjunkturell nach vorne bringen wollen, ist noch nicht ganz so klar. Richtig deutlich reagierten dagegen die Märkte auf das neue Dreigestirn am Kandidatenhimmel. Denn es ging, nach dem kurzen, aber knackigen Rücksetzer vom Dienstag, wieder aufwärts. In Zahlen ausgedrückt, sah das dann so aus: ...

