Berlin - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet, dass der CSU-Vorsitzende Markus Söder eine zentrale Rolle im Bundestagswahlkampf der Union spielen wird. Zwar sei Laschet jetzt der Kanzlerkandidat, aber auch Söder habe viele Unterstützer in der CDU, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Dazu dürfte er selbst wohl auch gehören, hatte er sich doch vor der Entscheidung in der K-Frage für mehr Basisbeteiligung ausgesprochen - was indirekt als Votum für Söder verstanden werden musste. Dessen bundespolitisches Gewicht sei "weiter enorm gewachsen", sagte Altmaier. Der Wirtschaftsminister fügte hinzu, die Union könne die Bundestagswahl nur gewinnen, "wenn die Repräsentanten von CDU und CSU über öffentliche Glaubwürdigkeit verfügen und als Verantwortliche respektiert werden". Zugleich machte Altmaier deutlich, dass er eine Stellungnahme Laschets über seine Zukunft im Fall einer Wahlniederlage erwartet.



"Wenn ich Armin Laschet richtig zugehört habe, dann hat er sich über die Frage, was er macht, falls er am Ende nicht als Bundeskanzler gewählt ist, noch nicht geäußert", sagte der Minister. Auf die Nachfrage, ob Laschet deutlich machen müsste, dass er auch als Oppositionspolitiker nach Berlin geht, entgegnete Altmaier: "Das ist eine Diskussion, die in solchen Situationen häufiger stattfindet. Armin Laschet sollte die Gelegenheit haben, diese Frage zu dem Zeitpunkt zu beantworten, den er für geeignet hält."

