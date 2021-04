Düsseldorf - Angesichts vieler versäumter Impftermine sollen die Impfzentren in NRW künftig Überbuchungen zulassen. Das Problem sei bekannt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) mit.



Die Impfzentren seien daher im jüngsten Impferlass gebeten worden, Überbuchungen von zehn Prozent zuzulassen. In Städten wie Köln gab es zuletzt Klagen, dass viele zuvor vereinbarte Impftermine ohne Angabe von Gründen nicht eingehalten wurden. Das kann zur Folge haben, dass Impfdosen am Ende verfallen. Genaue Zahlen zu den Restdosen liegen dem NRW-Gesundheitsministerium aber nach eigenen Angaben nicht vor.

