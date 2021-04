München - Seit Dienstag haben knapp 3.000 Bürger eine sogenannte CSU-Online-Mitgliedschaft beantragt. Das teilte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Bild" mit.



Allein am Freitag waren es demnach 1.000 Neuzugänge an nur einem Tag. Der Positiv-Trend setzte ein, nachdem sich Parteichef Markus Söder im unionsinternen Streit um die Kanzlerkandidatur zurückgezogen hatte und die Partei danach begann, offensiv für die Kampagne zu werben. Die Möglichkeit für Bürger außerhalb Bayerns, Online-Mitglied in der CSU zu werden, besteht seit September 2020. Bislang hatte diese aber nur ca. 350 Deutsche beantragt.



Insgesamt hat die CSU fast 138.000 Mitglieder.

