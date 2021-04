Bananen sind nach Äpfeln die beliebteste Frucht in Deutschland, rund 17 Kilo essen die Bürger*innen pro Kopf und Jahr. Am 21. April 2021 ist "ihr" Tag: der World Banana Day. Zu feiern hat die Banane aber wenig: Sie wird unter Wert verkauft und soll im Angebot zu Schleuderpreisen Konsument*innen in die Supermärkte locken. Das hat fatale Folgen. Transfair eV...

Den vollständigen Artikel lesen ...