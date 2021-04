Koninklijke Fruitmasters erreichte 2020 in jeder Hinsicht ein besseres Finanzergebnis, verglichen mit dem Vorjahr, so sagt der Jahresbericht. Dieser wurde letzte Woche an alle Mitglieder der Genossenschaft geschickt. Der Umsatz durch Zwischenhändler nahm von 208 Millionen EUR 2019 auf 243 Millionen EUR 2020 zu, berichtete die Niederländische Obsterzeugervereinigung (NFO). Die...

