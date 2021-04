Im Frühjahr 2021 hat der Brüsseler Dachverband FoodDrinkEurope die Einreichungsfrist für den neuen Award "The Foodies" gestartet. Der Preis zeichnet kleine und mittelständische Lebensmittelunternehmen (KMU) in der EU aus, die mit ihren Produkten oder Lösungen zu mehr Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung beitragen, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V....

Den vollständigen Artikel lesen ...