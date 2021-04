Die Gewinnzahlen kletterten deutlich in die Höhe. Dabei stieg das operative Ergebnis in der Luft-, wie auch in der Seefracht.Schindellegi - Kühne+Nagel ist fulminant ins Geschäftsjahr 2021 gestartet. Die Gewinnzahlen kletterten deutlich in die Höhe. Dabei stieg das operative Ergebnis in der Luft-, wie auch in der Seefracht. Konkret stieg der Nettoumsatz in den Monaten Januar bis März um knapp 23 Prozent auf 6,03 Milliarden Franken, wie Kühne+Nagel am Montag mitteilte. Zum Jahresende 2020 waren die Erträge erstmals nach...

