Er folgt auf Thomas Grotzer an, der die Rolle als ad interim Global Head of Compliance der Credit Suisse Group AG übernommen hat.Zürich - Renato Costantini ist zum neuen General Counsel der Credit Suisse (Schweiz) AG ernannt worden. Er wird damit Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) AG sowie Mitglied des Management Committee der Division Swiss Universal Bank. Costantini tritt die Nachfolge von Thomas Grotzer an, der per 6. April 2021 die Rolle als ad interim Global Head of Compliance der Credit Suisse...

Den vollständigen Artikel lesen ...