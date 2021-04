Positive Vorgaben aus Übersee und ein bisher ermutigender Verlauf der Berichtssaison vermögen zum Wochenstarte dem SMI noch keine entscheidenden Impulse zu verleihen.Es gebe zwar ermutigende Zeichen von starken Daten zu verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes sowohl aus den USA als auch aus Europa, der hiesige Aktienmarkt befinde sich aber nach wie vor in einer Verschnaufpause, hiess es in Marktkreisen zum verhaltenen Start in die Woche. Die Pläne der US-Regierung, die Kapitalgewinnsteuer für vermögenden Personen deutlich zu erhöhen, würden die Stimmung noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...