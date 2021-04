Die FPM Projektmanagement realisiert eine der bis dato größten PV-Dachanlagen in Europa. Für das 23 Megwatt (MW) starke Projekt in Sachsen-Anhalt hat sich die Firma nun die Zwischenfinanzierung gesichert. Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG ("FPM Projektmanagement") aus Jever sichert sich die Finanzierung für eine Riesen-Dachanlage. Außerdem hat das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora die Transaktion als Financial Advisor begleitet. Wie Capcora mitteilte, entsteht die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...