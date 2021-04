Jetzt ist das EEG endgültig im Bundestagswahlkampf angekommen: Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) will die EEG-Umlage streichen und für die Förderung erneuerbarer Energien künftig auf Haushaltsmittel setzen. Die CDU will das übrigens auch.Olaf Scholz (SPD) will die EEG-Umlage streichen - wenn er im September das Rennen um das Amt des Bundeskanzlers gewinnt. "Wir wollen den Öko-Aufschlag auf den Strompreis, die EEG-Umlage, abschaffen und aus dem Haushalt bezahlen", sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Ziel sei es, Unternehmen und Bürger zu entlasten. "Eine vierköpfige Familie spart so im Schnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...