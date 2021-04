Nach Berechnungen des Stromunternehmens E.ON wurde am zurückliegenden Wochenende in Deutschland so viel Photovoltaik-Strom erzeugt wie noch nie. Damit sei der bisherige Rekord aus dem Juni 2020 übertroffen worden. Die Düsseldorfer E.On berichtet von einem neuen Solarstromrekord in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, war dafür das zurückliegende April-Wochenende verantwortlich. Denn Dank das Hochdruckgebietes Sandra über der Nordsee fiel am 23. April der bisherige Höchstwert aus dem Vorjahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...